Vp Brunswijk: “Ik heb niks te maken met drugs”

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is deze week door Amerikaanse en Colombiaanse onderzoekers samen met ex-president Desi Bouterse, op basis van gehackte e-mails, in verband gebracht met recente betrokkenheid bij drugshandel.

In dit uitgebreid artikel op de site van InSight Crime komt naar voren dat de e-mails in 2022 zijn gehackt vanuit het kantoor van de procureur-generaal van Colombia. De informatie uit deze e-mails wijst ook op voortdurende politieke banden op hoog niveau met de georganiseerde misdaad in Suriname.

“Ik heb niks te maken met drugs”, reageert Brunswijk in een interview met TBN-Prime Alert. De tweede man van het land typeert deze aantijgingen als suggesties en lafhartige verzinsels. Hij is niet van plan om deze zaak zo te laten en heeft daarom zijn juridische deskundigen al ingeschakeld om te kijken wie precies met hem bezig is.

De mogelijkheden worden bekeken om internationaal een klacht in te dienen tegen deze, volgens hem waardeloze beschuldigingen.

InSight Crime is een non-profit denktank en mediaorganisatie die gespecialiseerd is in de georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De organisatie heeft kantoren in Washington, D.C., en Medellín, Colombia.

Volgens InSight Crime kwamen de vermeende banden van Brunswijk met de drugshandel naar voren in een e-mail van 25 augustus 2020. Hij zou zijn omgekocht om bij een drugsvangstoperatie te interveniëren, waardoor de operatie niet tot inbeslagnames of arrestaties heeft geleid.

Brunswijk daagt de buitenlandse onderzoekers uit om naar Suriname te komen en de bewijzen aan de Surinaamse autoriteiten te presenteren. “Er worden alleen maar onwaarheden verteld. Wat men probeert te doen, is de functie van de vicepresident in diskrediet brengen. Ik wil zien als men in een ander land ook zoiets over een vicepresident zouden schrijven zonder dat er hard bewijs is.

Laten ze met bewijzen komen! Ik kan me niet voorstellen. Wie zijn die onderzoekers? Waarom stellen ze de regering niet in kennis van wat ze weten? Laten ze in Suriname komen met bewijzen dat deze Brunswijk één keer een connectie heeft gehad met een drugsbaron. Laten ze dat komen bewijzen. Ik daag ze uit om dat te komen doen”, aldus de ABOP-leider.

Brunswijk benadrukte als Surinamer nog steeds goede banden te hebben met Bouterse. Deze zelfde goede band heeft hij ook met de Chandrikapersad Santokhi, de huidige president van Suriname. “Ik heb connecties met alle Surinamers die ik ken. Ik loop niet weg voor niemand”, aldus Brunswijk.

Het is niet de eerste keer dat Brunswijk en Bouterse door buitenlandse media in verband worden gebracht met grootschalige drugshandel. In april dit jaar bracht de Franse krant Le Monde een onderzoeksvideo uit en noemde Suriname een narcostaat, onder leiding van ex-president Desi Bouterse en vice-president Ronnie Brunswijk. Volgens het Frans medium zou er een heel crimineel netwerk gevormd zijn rondom deze twee mannen die, beiden eerder veroordeeld zijn voor drugshandel.