VIDEO: Le Monde noemt Suriname narcostaat onder leiding van Bouterse en Brunswijk

Elke dag landt er op de luchthaven Parijs-Orly 100 kilo cocaïne om Frankrijk en zijn 600.000 verklaarde regelmatige gebruikers te bevoorraden. De drug zit verstopt in de bagage en het spijsverteringskanaal van passagiers op twee dagelijkse vluchten vanuit Frans-Guyana, een Frans overzees departement.

De Franse krant Le Monde heeft bovenstaande onderzoeksvideo uitgebracht, waarin in kaart wordt gebracht hoe deze flinke hoeveelheden cocaïne dagelijks hun weg vinden naar Frankrijk, via Frans-Guyana. Volgens de krant vervult Suriname een belangrijke transit rol in de transport van de drugs vanuit Columbia naar Frankrijk.

Le Monde noemt Suriname een narcostaat, onder leiding van ex-president Desi Bouterse en vice-president Ronnie Brunswijk en zegt dat er een heel crimineel netwerk is gevormd rondom deze twee mannen die, beiden eerder veroordeeld zijn voor drugshandel.

Het zogenaamde ‘Frans-Guyanese’ witte poeder is zo belangrijk geworden dat het volgens de Franse autoriteiten 20% van de grootstedelijke markt bevoorraadt.

Om de omvang en de oorsprong van dit fenomeen te begrijpen, analyseerde Le Monde satellietbeelden van de regio, verzamelde signalen van het luchtverkeer en analyseerde lokale politierapporten. Het onderzoek maakt het mogelijk om de toeleveringsketen van dit verkeer te reconstrueren en te begrijpen hoe en waarom bepaalde regio’s – Guyana maar vooral buurland Suriname – logistieke platformen ervoor zijn geworden.

Vanuit Columbia worden de drugs rechtsreeks naar Suriname gevlogen en op een van de vele illegale airstrips gedropt. Via de grens gaat dit verder richting Frans-Guyana waar met name bolletjesslikkers de drugs naar Frankrijk transporteren.

Bekijk de video hier: