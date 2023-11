Van Samson: “Wiens yu na crimineel yo de eens nanga a wet”

Parlementariër Cedric van Samson verwacht wel ondersteuning bij de fracties binnen De Nationale Assemblee (DNA) te krijgen voor zijn initiatiefvoorstel om politici met strafbladen uit te sluiten om belangrijke functies binnen de regering en volksvertegenwoordigende organen te kunnen bekleden. Daarvoor zullen in totaal 34 stemmen nodig zijn.

Iedereen dacht ook dat het niet zou lukken met de landelijke evenredigheid. Man ben bigin bari dat het nooit zou gebeuren. Maar het is op één partij na, kamerbreed aangenomen. Dus als dat is gelukt, geloof ik wel dat dit gaat lukken”, zei de politicus in een interview op Stanvaste Radio.

De VHP’er voerde aan dat het zaak is dat partijen met elkaar in dialoog gaan om de achterliggende gedachte van dit wetsvoorstel te bespreken. “Soms denken we dati wan sani now luk. Maar te unu sidon, unu taki, dan wo verstan unu srefi”, aldus de politicus.

De parlementariër stelt dat bepaalde politieke partijen in eerste instantie wel anders naar dit voorstel zullen kijken, vanwege de achtergrond van één of twee van hun leden. Maar hij gelooft er niet in dat leden van het hoogste college van Staat naar het Surinaams volk gaan kunnen kijken en zeggen dat zij het niet eens kunnen zijn met zo een wet.

“Het zal een gewetensvraag zijn voor iedereen. Wanneer je het gaat bekijken vanuit een bredere scoop en de toekomst, dan wiens yu na crimineel yo de eens nanga a wet. Want yu no wan dat wan sma san erg moro yu, kon sidon drape. Dus als we klaar zijn met discussiëren komen we wel op het punt waar we het met elkaar eens zijn”, aldus de politicus.

Over het initiatiefvoorstel is veel gesproken de afgelopen tijd. ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe bijvoorbeeld vindt dat niemand uitgesloten moet worden om kandidaat te worden voor vicepresident en president. De volksvertegenwoordiger, wiens partijvoorzitter Ronnie Brunswijk is veroordeeld, meent dat er niet gekeken worden naar strafbare handelingen en vonnissen van personen, maar naar wat deze personen juist voor de ontwikkeling van Suriname kunnen betekenen.

NDP-parlementariër Ann Sadi, wiens partijleider Desi Bouterse ook veroordeeld is, vindt dat politici met strafbladen niet zomaar uitgesloten moeten worden om belangrijke functies binnen de regering en volksvertegenwoordigende organen te kunnen bekleden. Zij is er voorstander van dat er eerst een onafhankelijk Hof voor Cassatie in Suriname wordt ingesteld, waar deze politici tegen deze rechterlijke vonnissen in cassatie kunnen gaan.

DA ’91-voorzitter Angelic Del Castilho adviseert de kiezer om bij de stembus in 2025 niet te stemmen op deze kandidaten met een strafblad.