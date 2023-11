NDP’er Sadi: “Vonnissen politici met strafbladen eerst toetsen alvorens ze uit te sluiten”

Politici met strafbladen moeten volgens NDP-parlementariër Ann Sadi niet zomaar worden uitgesloten om belangrijke functies binnen de regering en volksvertegenwoordigende organen te kunnen bekleden. Zij is er daarom voorstander van dat er eerst een onafhankelijk Hof voor Cassatie in Suriname wordt ingesteld, waar deze politici tegen deze rechterlijke vonnissen in cassatie kunnen gaan.

“Het zou veel fijner en eerlijker zijn als er ook een hof voor cassatie zou zijn. Zo een hof krijgt dan de gelegenheid om uitspraken van rechters te toetsen. Als je de situatie vandaag volgt, dan zijn er ook veel vraagtekens bij uitspraken, zaken die niet worden behandeld en zaken die op de lange baan worden verschoven. Je hebt ook zaken waar je je afvraagt of die er niet is om de andere politiek dood te maken”, benadrukt de NDP’er, wiens voorzitter Desi Bouterse met zo een wetgeving ook dreigt te worden uitgesloten.

Sadi reageerde op het initiatiefvoorstel die de VHP-parlementariërs Dew Sharman en Cedric van Samson hebben ingediend welk erin moet resulteren dat personen, die zowel nationaal als internationaal voor ten minste vijf maanden voor een misdrijf veroordeeld zijn, uitgesloten worden om de functies te kunnen bekleden van president, vicepresident, minister, onderminister, departementsdirecteur of onderdirecteur, districtscommissaris, Staatsraadslid, assembleelid, districtsraad- en ressortraadslid.

Ook als een functionaris gedurende zijn zittingsperiode onherroepelijk wordt veroordeeld voor enig misdrijf, kan die van rechtswege worden ontzet uit betreffend ambt of lidmaatschap.

Sadi stelt dat zij als Surinamer er wel mee eens is dat de kwestie integriteit bij politici met een vergrootglas moet worden bekeken.