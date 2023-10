Del Castilho: “Niet stemmen op partijen die mensen met strafbladen kandidaat stellen”

DA ’91-voorzitter Angelic Del Castilho vindt het jammer dat De Nationale Assemblee (DNA) geen verbod heeft opgelegd aan politici om parlementariër, president of vicepresident van Suriname te worden, indien zij zowel nationaal als internationaal een vonnis op hun naam hebben. Zij adviseert de kiezer daarom om bij de stembus in 2025 niet te stemmen op deze kandidaten met een strafblad.

“En dat u ook niet stemt op de partijen die mensen met strafbladen kandidaat stellen”, zei de politica in een radioprogramma. Het feit dat de politieke partijen in Suriname personen met strafbladen al jaren kandidaat stellen, zegt volgens Del Castilho al een heleboel. Er moet daarom afgerekend worden hiermee.

DA ’91 zal het verschil uitmaken door in ieder geval 51 stevige, deskundige en echte Surinamers op de lijst te plaatsen. Ondanks een abnormaal hoge waarborgsom, verzekerde Del Castilho dat haar partij wel zeker op het stembiljet zal staan.

Eerder had de VHP voorgesteld om artikel 92 van de grondwet van Suriname zodanig te wijzigen, dat de kandidaat-president en kandidaat-vicepresident voortaan geen nationaal of internationaal vonnis op hun naam mogen hebben. Hierdoor zouden zowel Desi Bouterse als Ronnie Brunswijk worden uitgeschakeld, aangezien zij beiden door de strafrechter zowel in Suriname als in Nederland zijn gevonnist. Ook staan zij beiden op de opsporingslijst van Interpol.

Doordat er uiteindelijk consensus in het parlement werd bereikt over landelijke evenredigheid, werd van deze wijzigingsvoorstel afgezien en dienden alle fracties een gezamenlijk voorstel in.

De wijziging van de Grondwet is echter afgelopen vrijdag niet goedgekeurd in De Nationale Assemblée. Alleen de wijzigingen in de Kiesregeling zijn aangenomen met algemene 46 stemmen. Om de wijzigingen in de Grondwet alsnog aan te nemen, is er voor maandag 16 oktober 2023, een spoedvergadering bijeengeroepen.

DNA-voorzitter Marinus Bee heeft blijkbaar de fout gemaakt. Hij heeft eerst de wijzigingen in de Kiesregeling in stemming gebracht. Deze werden met algemene 46 stemmen goedgekeurd. Daarna zei hij dat er nog een keer gestemd moest worden voor de andere wetswijziging. Bij het lezen van die wetswijzigingen, las hij wederom de wijzigingen in de Kiesregeling voor, in plaats van de wijzigingen in de Grondwet.