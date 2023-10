A Groovy Soulful Night – Soultrain – zaterdag 28 oktober

Soultrainers zet je schrap want het grootste Oldskool, Disco, Danceclassic evenement van Nederland sinds 1999 is terug! Zaterdag 28 oktober 2023 gaan we terug naar de jaren 80’s & 90’s met de beste deejays waaronder Peter Duijkersloot, Disco Ed, Curteez, Cliffhanger and more.

Geniet van de heerlijkste Disco, Danceclassics, New Jack Swing & more… De locatie van de avond is het prachtige Club Atelier, gevestigd aan de Anthony Fokkerweg 3 op Industrieterrein de Schinkel in Amsterdam-Zuid. Club Atelier is makkelijk bereikbaar met de auto via ring A10, afslag S107 Knooppunt de Nieuwe Meer. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid rondom de locatie.

So Get ready for A Night to remember, because …. it’s Groovy, it’s Soulful, it’s Soultrain!! Met Disco – Dance Classics – Oldskool – New Jack Swing – and More…

★ Datum: zaterdag 28 oktober 2023

★ Locatie: Club Atelier

★ Adres: Anthony Fokkerweg 3, 1059 CM Amsterdam

★ Tijd: 22:00 tot 04:00

★ Parkeergelegenheid: rondom de locatie (gratis)

★ Single Early Bird ticket € 15,00 p.p.

★ Double Early Bird ticket € 25,- (geldig voor 2 personen)

★ Tickets: http://www.club-classic.nl/tickets/

★ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

★ Website: www.club-classic.nl

★ Insta: clubclassic

★ Club Classic Facebook page: www.facebook.com/clubclassic.nl

★ Soultrain Amsterdam Facebook page: https://www.facebook.com/Soultrain.Reunion/