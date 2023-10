Surinamers nemen deel aan de halve marathon van Oiapoque

Twaalf Surinamers die afgelopen zaterdag deel hebben genomen aan de halve marathon van Oiapoque, keren vandaag maandag 16 oktober terug.

Op zaterdag 14 oktober 2023 werd de 5de editie van de ‘Corida Franca-Brasil’ gehouden. Er waren 2 afstanden namelijk de 21KM en de 6KM. Suriname was vertegenwoordigd met 12 lopers.

Op vrijdag 13 oktober om 7 uur ’s morgens vertrok het team over de weg richting Albina om vervolgens via Cayenne door te rijden naar Oiapoque op de Frans-Guyanees Braziliaanse grens waar men om 7 uur ’s avonds aankwam.

De start vond plaats op de brug die de twee landen verbindt om 06:10 ’s morgens waarna vervolgens eerst 6 kilometer werd gerend in het Braziliaanse stadje Oiapoque en vervolgens via de brug de resterende 15 kilometer in het Frans Guyanese Saint George.

Het parcours was mooi maar pittig met veel heuvels. Tot verbazing van menigeen bleek de route uiteindelijk 20.6KM te zijn ipv van 21.1KM

Aan de goed georganiseerde lopen deden ruim 1.000 personen mee.

De overall winnaar bij de heren werd Cleoton Lazame Leao uit Brazilie die na 1h16m11s finishte. De winnaar bij de dames werd Dulcineia Coelhi de Freitas eveneens uit Brazilie in een tijd van 1h46m24s.

De tijden van de Surinaamse lopers waren:

21KM

Juan Pigot 1h46m56s (Suriname Frontrunners)

Anwar Jap-A-Joe 1h54m35s (Gazelle)

Cynthia Dekker 1h59m46s (Amusukang)

Stefano Parra 2h00m01s (Amusukang)

Prit Sital 2h03m56s (Telesur)

Alicia Helou 2h07m01s

Charmaine Jadoenathmisier 2h16m15s (Telesur)

Mala Hieralal 2h23m23s

Shirley Heath 2h36m18s

Debbie France 2h44m58s

6KM:

Jean Hugh Fillacier 37m06s