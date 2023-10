Broers met elkaar op de vuist na ruzie tussen hun vriendinnen

De politie van Latour kreeg zondag 15 oktober omstreeks 17.00 uur via het Command Center melding van een vechtpartij aan de Latourweg. De wetsdienaren gingen ter plaatse en troffen de twee broers aan namelijk M.C. en zijn jongere broer M.J. (14). M.C. vertoonde een steekverwonding aan zijn linker bovenarm en bloedde hevig.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat M.C. in een woordenwisseling was geraakt met zijn jongere broer M.J. Dit mondde uit in een gevecht, waarna M.C. zijn jongere broer met een glazen fles sloeg.

Als reactie daarop stak M.J. zijn oudere broer met een stuk kapotte fles. De oorzaak van het gevecht is een onderlinge ruzie tussen de vriendinnen van de broers.

Per ontboden ambulance werd M.C. afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo terwijl M.J. werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Latour.

Bij de voorgeleiding gaf de 14-jarige een volmondige bekentenis. Hij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden. De politie van bureau Latour heeft de zaak in verder onderzoek.