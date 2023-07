Koedemoesoe: “Je weet nooit of iemand met een strafblad het land kan redden”

ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe vindt dat niemand uitgesloten moet worden om kandidaat te worden voor vicepresident en president. De volksvertegenwoordiger meent dat er niet gekeken worden naar strafbare handelingen en vonnissen van personen, maar naar wat deze personen juist voor de ontwikkeling van Suriname kunnen betekenen.

“Je weet nooit of iemand met een strafblad het land kan redden. Dus waarom niet. Ie sab omen’ sma e dringi of njan wan sani fu wan moordenaar”, zei de parlementariër in een interview met TBN.

Koedemoesoe benadrukt dat deze kwestie overgelaten moet worden aan het volk van Suriname. “Laat het volk bepalen. Als het volk wil dat Koedemoesoe niet meer naar hier (het parlement) moet komen, dan zal je het na de verkiezing wel merken. Daarvoor hoef je geen wet te gaan maken of met hoge eisen te komen. Zo simpel is dat ding”, aldus de politicus.

Hij vindt dat de VHP met de voorgestelde wijziging op artikel 92 grondwet een obstakel probeert te vormen voor bepaalde personen. Ook vindt hij dat andere fracties respect moeten hebben voor de onderbouwing van de ABOP om Brokopondo een extra zetel toe te kennen.

“De ABOP gaat nooit iets voorstellen dat killing gaat zijn voor de ABOP. Idem ook de andere partijen. Wanneer je een hond wil slaan, vind je makkelijk een stok. Wij van de ABOP-fractie vinden ook dat Brokopondo een extra zetel moet krijgen, want het district verdient het. Sowieso gaat het niet makkelijk worden, maar we hebben allemaal een hart voor dit land. Dus uiteindelijk moeten we tot één besluit komen om in 2025 naar de stembus te kunnen gaan”, aldus Koedemoesoe.