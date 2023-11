Door ECD in beslag genomen aardappelen gedoneerd aan sociale instanties

Een hoeveelheid aardappelen, die tijdens controle werkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD) in een supermarkt in het ressort Lelydorp in beslag werden genomen, is aan verschillende sociale instanties in Suriname gedoneerd.

Dat heeft het Surinaamse ministerie van Economische zaken zondag laten weten.

De ECD stuitte bij de supermarkt op een te hoge prijs op aardappelen. Gaande het onderzoek overhandigde de eigenaar van de supermarkt een nota, die heel onduidelijk was, waardoor de juiste informatie zoals de inkoopprijs niet kon worden achterhaald.

Hierdoor kon de winstmarge op de aardappelen ook niet worden berekend.

De goederen werden op vrijdag 27 oktober in beslag genomen en op 2 november in opdracht van de Officier van Justitie bij het parket van de procureur-generaal gedoneerd aan verschillende instanties.

Het ministerie van EZ doet een dringend beroep op alle winkeliers om te allen tijde hun inkoopbonnen bij de hand te hebben, waarop duidelijke informatie is af te lezen over onder andere de leverancier en de groothandelsprijs.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten blijven indienen op de afdeling Consumentenzaken via het verkort nummer 1940 en +5978530915 (Whatsapp).