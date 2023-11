Doodgereden bromfietser is 41-jarige Jason

De bromfietser die zondagochtend om het leven kwam nadat hij door zwarte Toyota Rocco (foto) werd geschept op de Oost-Westverbinding in Suriname, is de 41-jarige in Guyana geboren Jason Lyte.

Kort voor de aanrijding reed de pick-up bestuurder over bovengenoemde weg, komende vanuit de richting van Nickerie en gaande richting Paramaribo. Lyte stond ter hoogte van kilometer 74 met zijn bromfiets langs de weg stil en was in gesprek met een man.

Toen de autobestuurder dichtbij kilometer 74 genaderd was, beschreef Lyte plotseling een rechtse bocht over de weg met de bedoeling om weer richting Nickerie op te rijden.

Hij werd op dat moment aangereden door de aankomende pick-up bestuurder, die daarna doorreed.

Lyte kwam met zijn bromfiets op de berm langs de weg terecht en is ter plaatse komen te overlijden.De pick-up bestuurder heeft zich niet veel later gemeld bij de Surinaamse politie. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol.

De pick-up die behoorlijk beschadigd is (foto), is in beslag genomen. De politie van Calcutta is belast met het onderzoek.