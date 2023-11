In Nederland geboren dakloze dood aangetroffen; vermoedelijk misdrijf

Een dak- en thuisloze man in Suriname, die bekend stond als ‘Bakra’, is zondag levenloos aangetroffen langs de Hofstede Crullaan in Paramaribo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om de 42-jarige in Nederland geboren E.H.

Vernomen wordt dat de Surinaamse politie het ontzielde lichaam in beslag heeft genomen, omdat er schaafwonden aan zijn armen en borst zouden zijn waargenomen.

Zondagmiddag kwam een melding binnen dat een man bewusteloos langs de weg zou liggen. De politie van Centrum schakelde een ambulance in, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Bij aankomst merkte het verplegend personeel dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam ter obductie in beslag genomen.