In pension dood gevonden man (24) had mogelijk cocaïne gebruikt

De man die zaterdagmiddag 4 november dood werd aangetroffen in een pension aan de Toevlugtweg in Suriname, is de 24-jarige in Guyana geboren Imroos Alladien.

Hij werd in een badkamer van één van de kamers aangetroffen. Volgens de Surinaamse politie werden in de desbetreffende kamer twee bierblikken, een blik energiedrank alsook een hoeveelheid cocaïne aangetroffen.

Uit onderzoek is verder gebleken dat hij alleen in de kamer was en dat hij die verlengd had. Nadat de tijd van de verlenging verstreken was, werd er door de receptie van het pension naar de kamer gebeld.

De telefoon werd echter niet beantwoord, waarna de verantwoordelijke besloot de kamer open te maken en de man levenloos aantrof. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

Het lijk werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie naar het mortuarium vervoerd en voor verder onderzoek in beslag genomen. Sectie moet uitwijzen of de aangetroffen genotsmiddelen iets met zijn dood te maken hebben.

De zaak werd voor verder onderzoek door bureau Uitvlugt overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.