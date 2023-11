Notoire inbreker op beeld vastgelegd en door politie aangehouden

De 53-jarige inbreker Jerrel G. is zaterdagavond door de politie in Suriname aangehouden voor tenminste drie inbraken.

Het gaat om een notoire inbreker die afgelopen maand de omgeving van Paramaribo-Noord onveilig maakte. door bij verschillende woningen in te breken.

Bij een van de inbraken is de verdachte vastgelegd met een beveiligingscamera (foto).

Op basis van die beelden werd hij door leden van de Criminelen Inlichtingen Unit (CIU) in beeld gebracht en zaterdagavond door agenten van Geyersvlijt in de kraag gevat.

Bij zijn aanhouding had hij dezelfde kleding aan, waarmee hij ook de inbraken zou hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jerrel in verzekering gesteld.