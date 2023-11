President waarschuwt ministers: “No go mek’ fout. Want a president disi o grijp in”

President Chan Santokhi waarschuwt alle ministers binnen zijn kabinet om geen verkeerde handelingen in de tweede helft van deze regeerperiode te verrichten. “No go mek’ fout. Want a president disi o grijp in. Ongeacht door wie”, zij het staatshoofd zaterdag bij het opleveren van waterstations te Henar in Nickerie.

Binnen de regering zijn er volgens hem ook duidelijke afspraken hierover gemaakt. Het staatshoofd heeft recent op aandringen van enkele parlementariërs uit het rijstdistrict ingegrepen bij de uitgifte van de Stalweide aan de Stichting Radjie Rijst Industrie en de uitgifte van de concessies aan Goldline Mining N.V.

In Nickerie typeerde het staatshoofd deze twee gevallen als incidenten die door menselijk falen en menselijke vergissing zijn gecreëerd. Al deze zaken hebben voor onnodige spanningen en onvrede gezorgd. Naar zeggen van Santokhi zijn er ook andere issues die aangepakt zullen worden. Maar daar zal hij stap voor stap ingrijpen en aanpakken.

De president benadrukte dat er voldoende grond beschikbaar is voor mensen die een aanvraag wensen te doen voor agrarische doeleinden. Ook voor de Stichting Radjie Rijst Industrie. Alleen moet de aanvraag en uitgifte op een correcte wijze geschieden.

Binnenkort zal er ook tienduizenden hectare aan land beschikbaar worden aan weerszijden van de weg van Nickerie naar Apoera. Alleen heeft hij wel ervoor gezorgd dat minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) geblokkeerd is om deze gronden uit te geven.

“Maar al die gronden links en rechts van die weg, die zijn met een besluit van mij geblokkeerd. No wan sma mus tek den gron dati. No wan sma! Het is bestemd voor ontwikkeling. Vraag netjes aan, kom met je business plan en dan gaan we netjes goedkeuren”, aldus het staatshoofd.