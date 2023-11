Generation HealthWise: Samen bouwen aan een gezond Suriname

Generation HealthWise is een initiatief van dr. Pranobe Oemrawsingh, interventie cardioloog bij het HMC ziekenhuis. Hij is al 25 jaar betrokken bij gezondheidszorg in Suriname. Generation HealthWise is gestoeld op het gegeven dat er een bewezen correlatie is tussen opgroeien in armoede en chronische ziekten later. Dat heeft er vooral mee te maken dat armoede je confronteert met allerlei uitdagingen waardoor ongezond eten meer voor de hand ligt en een ongezondere leefstijl op de loer ligt.

Recent onderzoek onderschrijft dit gegeven dus ook. Deze problematiek is niet specifiek Surinaams, maar speelt eigenlijk een rol van betekenis in allerlei gebieden waar vormen van armoede zichtbaar zijn. Zo heeft bijvoorbeeld stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost zich reeds gemeld om de methodologie van Generation HealthWise ook daar uit te rollen.

Generation HealthWise richt zich op empowerment door kennis en bewustwording Op hoofdlijnen hebben we vier categorieën een activiteiten: (1) lesmateriaal voor in de klas, om op een laagdrempelige manier gezonde keuzes rondom voeding en leefstijl in het klaslokaal te presenteren; (2) voedings- en budget coaches voor ouders, zodat zij binnen de beperkingen van hun beurs in staat worden gesteld om gezondere keuzes te maken die ook cultureel voor hen gepast zijn; (3) beweegactiviteiten, lijkt misschien een open deur maar helaas is sinds COVID de gymles in Suriname afgeschaft en ook niet meer teruggekomen; (4) tuinier training, Suriname is in natuurlijke zin een begiftigd landschap waar echter door de allerarmsten maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Deze groep willen we helpen door ze praktische tools te geven om zelf hun groenten en fruit te telen in school- en buurttuinen, zodat ze onafhankelijk van hun financiële situatie toch een gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten.

Context en governance

Wij hebben ervoor gekozen om niet zelf een stichting op te zetten hiervoor, ookal sluiten we dat niet uit voor in de toekomst. Op het huidige moment werken we samen met en werken we onder de vleugels van de Rotary Club The Hague Metropolitan. De Rotary Club The Hague Metropolitan heeft het Generation HealthWise project geadopteerd voor haar Rotary jaar 2023-2024. Vanuit die hoedanigheid zijn er ook relaties met Rotary Club Paramaribo en de drie andere Clubs in Suriname. In deze samenwerking bereiden we nu een Rotary Global Grant voor, wat mogelijk maakt dat alle opgehaalde private gelden gevoelig worden voor een multiplier factor waarbij de bredere Rotary gemeenschap dit dan compenseert.

Verder zijn we ook in gesprek met UNESCO en UNICEF die beiden belangstelling hebben getoond om dit project te omarmen. Daarnaast hebben we ook goed contact met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Suriname. Hij heeft toegezegd een taskforce toe te wijzen aan Generation HealthWise om scholen en bestaande initiatieven die hierbij passen in kaart te brengen, zodat we daarin de samenwerking opzoeken en vermijden om vanuit het verre Nederland het wiel opnieuw uit te vinden.

Activiteiten

Naast de activiteiten in de uitvoering is onze vrijwilligersgroep ook druk met fundraising activiteiten. Tot einde 2023 is de agenda al behoorlijk vol. Zo hebben we op 05 oktober jl. een kick-off gehad op de Ambassade van Suriname met 40 well-wishers van het project.

Op 20 oktober jl. waren we uitgenodigd bij de publiekspremière van een Bollywood film in Kinepolis Leidschendam, waarbij we het verhaal hebben gepresenteerd aan 500 filmbezoekers en heeft onze promo film de hele avond in de foyer afgespeeld in een projectie op de wand. Volgende week zal er een radio-interview zijn met een van onze vrijwilligers, wat live wordt uitgezonden in zowel Nederland als Suriname. Op 03-05 november zijn wij aanwezig bij het Diwali Light Festival in Katwijk.

Op 03 november is er een red carpet event gepland wat volledig in het teken zal staan van Generation HealthWise; de rest van het weekend worden dagelijks 4000 mensen per dag verwacht en zullen er allerlei manieren zijn waarop Generation HealthWise onder de aandacht wordt gebracht.

Op 11 november is Generation HealthWise uitgenodigd bij een medisch congres van het Haags Geneeskundig Genootschap om een presentatie te doen. Datzelfde geldt ook nog voor twee andere events in de andere weken van organisaties Stichting Vrienden van Nickerie en Stichting Sociëteit Tagore. In 2024 zijn er ook al een paar evenementen gepland, maar ik ben ervan overtuigd dat de agenda zich daar ook zal vullen.