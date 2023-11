Etnel: ”Ik heb geen problemen met een samenwerking tussen NPS en NDP”

NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft geen problemen met een toekomstige samenwerking tussen de NPS en de NDP. “Absoluut geen problemen. Het moet wel duidelijk zijn dat met welke partij dan ook de NPS samenwerkt, wij het niet gaan accepteren dat componenten of mensen binnen het systeem het volk oplichten, bestelen en rommels komen doen. Ik ga het niet accepteren”, zei Etnel in het programma Bakana Tori.

De NPS’er benadrukte wel dat zo een samenwerking uiteindelijk door de structuren binnen de groene partij zal worden bepaald. Voor nu is de focus gelegd op het aantal zetels die de partij in 2025 zal binnenhalen. “Want dan weten we wat de samenleving zegt, want de samenleving stuurt ook de samenwerkingen aan de hand van die zetels”, aldus Etnel.

In het verleden heeft de Nationale Partij Suriname (NPS) steeds één standpunt ingenomen. Zo liet de partij vanaf de periode van oud-NPS-voorzitter Ronald Venetiaan doorschemeren niet te willen samenwerken met de Nationale Democratische Partij (NDP) vanwege onder meer het verleden van zijn voorzitter Bouterse. Dit standpunt blijkt echter te zijn veranderd nadat de groene partij eerder dit jaar uit de coalitie stapte.

Voorzitter Gregory Rusland heeft eerder reeds aangegeven niet meer te gaan voor de traditionele samenwerkingen. Wel hield hij zijn kaken stijf over een NPS-NDP samenwerking.