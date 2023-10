Lionel Messi wint achtste Ballon d’Or

Argentinië en Inter Miami-aanvaller Lionel Messi heeft maandag voor de achtste keer de Ballon d’Or voor heren gewonnen. De 36-jarige werd tijdens de ceremonie in Parijs erkend nadat hij zijn land vorig jaar had geholpen het WK in Qatar te winnen.

De Engelse en Real Madrid-middenvelder Jude Bellingham won de Kopa Trophy voor ’s werelds beste speler onder de 21 jaar.

Messi won zijn recordverlengende Ballon d’Or-prijs vóór Manchester City-aanvaller Erling Haaland. De Franse aanvaller Kylian Mbappe – die pas de tweede man werd die een hattrick in de WK-finale scoorde in de 4-2 penalty shootout-nederlaag tegen Argentinië – eindigde als derde.

“Het is fijn om hier weer te zijn en van dit moment te genieten”, zei Messi. “Om het WK te kunnen winnen en mijn droom te verwezenlijken.”

De Ballon d’Or erkent de beste voetballer van het jaar en wordt gekozen door 100 journalisten van over de hele wereld.

Messi hielp Argentinië niet alleen aan glorie op het WK, maar speelde ook een sleutelrol toen Inter Miami hun eerste trofee won – de Leagues Cup – en elf doelpunten scoorde in veertien wedstrijden voor de Major League Soccer-ploeg.

De Argentijn heeft nu drie Ballon d’Or-prijzen gewonnen dan wie dan ook, waarbij Cristiano Ronaldo hem vijf keer heeft gewonnen, voor het laatst in 2017. De Portugese international, die voor Al Nassr in Saoedi-Arabië speelt, stond voor het eerst sinds 2003 niet op de shortlist.

FC Barcelona-middenvelder Aitana Bonmati ontving de Ballon d’Or voor dames. De 25-jarige leidde Spanje vorig jaar naar de WK-overwinning in Australië en Nieuw-Zeeland en Barcelona naar de UEFA Women’s Champions League en de Liga F-titels.

Manchester City werd bij de uitreiking voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot club van het jaar. De ploeg van Pep Guardiola werd pas het tweede Engelse team dat vorig seizoen de Treble van de Champions League, Premier League en FA Cup won.