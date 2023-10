50-jarige man hangend in garage aangetroffen

Een 50-jarige man heeft zich maandag in de vooravond verhangen in de garage van de woning waar hij met andere huisgenoten woonde. Dit gebeurde aan de Boerbuitenweg in Suriname.

Het zou gaan om een man die vermoedelijk drugs gebruikte.

Volgens de huisgenoten konden ze het slachtoffer S.E. nergens vinden. In de garage stonden ze verstelt van toen ze S.E. bengelend aan een stuk touw aantroffen. Hij vertoonde geen tekenen van leven meer.

Het motief is vooralsnog niet bekend. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de nabestaanden. Er zijn geen sporen van misdrijf aangetroffen.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.