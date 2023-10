Bij brand aangetroffen verkoolde lichamen zijn van moeder en zoon

De twee personen die gisteravond bij de brand aan de Narainastraat in Suriname zijn omgekomen, zijn de 76-jarige R.R. en haar 55-jarige zoon S.P. Hun verkoolde lichamen werden tijdens het blussen ontdekt door de Surinaamse brandweer.

De brandweer kreeg omstreeks 19:27 de melding en ging ter plaatse. Toen de manschappen op het adres arriveerden, bleek dat de woning reeds was ingestort.

Tijdens nablussingswerkzaamheden stuitte de brandweer op de twee verkoolde lichamen. Een arts stelde de dood officieel vast waarna de lichamen naar het mortuarium werden afgevoerd en in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag zijn genomen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De woning was niet verzekerd en ook niet op het elektriciteitsnet aangesloten. De stroom werd afgetapt vanuit de achterste woning op het erf.

De zoon was de dag ervoor jarig. Volgens buurtbewoners was hij verslaafd aan drugs en alcohol en vaak in het huis aan het slapen. Zijn moeder zou slecht ter been en vergeetachtig zijn. Zij heeft volgens de buurman vaker vuur laten aanstaan in de woning.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.