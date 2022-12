Argentinië wint Wereldkampioenschap voetbal in Qatar na strafschoppen

In een zeer spannende eindstrijd tussen Argentinië en Frankrijk vandaag in Qatar, heeft Argentinië het Wereldkampioenschap voetbal binnengehaald. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door penalty’s.

De Argentijnen wisten de stand heel lang op 2-0 te houden, door doelpunten van Lionel Messi (23ste minuut) en Ángel di María (36ste minuut). Tot de 80ste minuut, toen Kylian Mbappé een penalty voor Frankrijk benutte en de stand op 2-1 bracht.

Nauwelijks een minuut later scoorde de 23-jarige Mbappé de gelijkmaker voor de Fransen. Geen van de twee landen wist in de resterende 17 minuten te scoren, waardoor er een verlenging volgde.

In de verlenging waren er over en weer kansen. Lionel Messi wist in het tweede deel van de verlenging, in de 108ste minuut, de 3-2 te maken.

Even dacht een ieder dat het afgelopen was, totdat de scheidsrechter in de 118e minuut een penalty aan de Fransen toekende, die weer door Mbappé werd benut en de stand bracht op 3-3.

In de strafschoppen serie waren de Argentijnen uiteindelijk beter en gingen met de wereldbeker naar huis.