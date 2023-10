Een 62-jarige man is zondagavond gewond geraakt nadat hij gevallen is uit een manjaboom op de hoek van de Floralaan en Licaniastraat in Suriname.

Het slachtoffer klaagde van pijn over zijn heel lichaam en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het is niet bekend wat de man in de boom deed en hoe het komt dat hij is gevallen.

De hulpdiensten kregen de melding van het voorval en gingen ter plaatse voor onderzoek.