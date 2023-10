Ramautarsing: “Ik bespreek de gebakken lucht die door de president gebakken wordt”

“Ik verkoop geen gebakken lucht. Ik bespreek de gebakken lucht die door hem gebakken wordt. Hij is de bakker van die gebakken lucht. Alle mooie fantasieverhalen over hoe goed het gaat met de economie, over hoe hij de mensen hun koopkracht gaat versterken. Hij maakt ze elke dag armer. Iedereen die in Suriname woont weet dat deze president mooie verhalen vertelt.”

Zo reageert econoom Winston Ramautarsing over de kritiek die de Surinaamse president Chan Santokhi recent op hem heeft geleverd. Het staatshoofd gaf aan geen tijd te hebben voor mensen die de hele dag commentaar geven en gebakken lucht presenteren. Volgens Santokhi is kritiek leveren een beroep van Ramautarsing.

De econoom benadrukte in een interview op Stanvaste radio dat de waarheid niet in de buurt van Santokhi is te vinden. Vooral wanneer het staatshoofd stelt dat Ramautarsing vaker uitgenodigd is om zijn expertise te delen, maar daar niet op is ingegaan.

“De president liegt. Toen hij gekozen moest worden, hebben we hem bijgestaan en in kleine kringen uitgelegd wat hij moest doen om vertrouwen te winnen, zodat het economisch beleid beter zou zijn. Na de verkiezingen hebben we ook adviezen gegeven. Alles van de VES staat op papier en op de website van de VES. En als je dat gif noemt, dan heb je een probleem. Dan moet je ergens aan de Letitia Vriesdelaan zijn. Straks gaat hij het Ghaza-probleem oplossen, want Haïti heeft hij opgelost. Ik ben geen psychiater, maar er is iets ernstigs daar aan de hand”, aldus de econoom.

Wat de uitnodiging betreft om op het veld te komen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land, stelt Ramautarsing dat er daar geen ruimte is voor de VES.

“Als je het speelveld zo klein maakt, beperkt tot je friends, family, sponsoren en de spelregels iedere keer overtreedt, dan is er geen ruimte voor ons op dat veld. Op een normaal veld gaan we altijd meehelpen. Precies zoals we de voorgaande regeringen hebben geholpen”, stelde hij.

Ramautarsing benadrukt het oordeel uiteindelijk over te laten aan het volk van Suriname dat in 2025 naar de stembus gaat. Dan zal volgens hem blijken hoeveel geloofwaardigheid Santokhi nog heeft.