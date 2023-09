Wisselkoersen vertonen daling; ‘Ramautarsing moet minder babbelen’

De wisselkoersen in Suriname vertonen een daling in de afgelopen dagen. Bij zowel de banken als cambio’s is er een lagere notering te merken. De gemiddelde verkoopkoers door de Centrale Bank van Suriname donderdagmiddag genoteerd is SRD 38,470 voor de US-dollar en SRD 40,405 voor de euro.

De cambiokoers voor de aankoop van USD bedraagt tussen de SRD 37,20 en 37,40 en wordt tussen de SRD 37,75 en 38 verkocht. De euro wordt tussen de SRD 38,30 en 38,50 opgekocht en tussen de SRD 39 en 39,10 verkocht.

Enkele ondernemers zijn niet te spreken over het feit dat econoom Winston Ramautarsing in april dit jaar herhaaldelijk in de media liet weten dat ‘de koers nooit meer omlaag gaat’. Zij menen in die periode haast al hun SRD bedrijfsopbrengsten in valuta te hebben omgezet en nu met de koersdaling grote verliezen lijden.

Sudesh Kanhai adviseert de VES-topper om minder in de media te verschijnen en geen onverantwoordelijke uitspraken te doen. “Met die voorkennis van Ramautarsing kocht ik 85.000 euro bij een bank tegen een koers van SRD 43.85 en vandaag de dag wordt door dezelfde bank een koers van nog geen SRD 41 gehanteerd. Ik heb een verlies van meer dan SRD 200.000 geleden. Ramautarsing gaat mij en de overige ondernemers toch niet compenseren, dus hij moet minder babbelen”.

Kanhai zegt dat de overheid maatregelen moet treffen tegen personen als Ramautarsing voor het roepen van allerlij ongefundeerde zaken in de media met nadelige gevolgen voor land en volk.

Ramautarsing om een reactie gevraagd zegt dat hij blij is dat de koers een lichte daling vertoont, maar niet erin gelooft dat die bijvoorbeeld daalt naar SRD 30. Een te grote daling is volgens hem dodelijk voor tal van sectoren. De VES-topper meent dat wanneer hij een uitspraak en/of voorspelling doet, hij dat doet aan de hand van past performance en gericht beleid van de overheid op dat moment.

De econoom benadrukt dat voor welvaart in een land er een stabiele koers moet zijn en geen koers die haast dagelijks stijgt en daalt. “Zodra de koers stijgt, stijgen ook alle prijzen. Maar wanneer die daalt, dalen de prijzen voor de consumenten niet. Dus dat is het belang van een stabiele koers. We hebben geen zwevende, maar een stabiele nodig voor stabiele prijzen”.

Naar zeggen van Ramautarsing kan de overheid een stabiele koers alleen bereiken middels het structureel wegwerken van de overbesteding. “We hebben momenteel een regering die houdt van geld bossen, dus dat gaat niet werken. Dat zal vrijdag ook blijken uit de jaarrede van de president. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in onze productiesector en dan zijn wij als land goed op weg naar betere tijden”.