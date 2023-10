President over kritiek Ramautarsing: “Geen tijd voor mensen die de hele dag commentaar geven en gebakken lucht presenteren”

President Chan Santokhi heeft genoeg van de kritiek vanuit de zijde van econoom Winston Ramautarsing. “We hebben geen tijd voor mensen die de hele dag commentaar geven en gebakken lucht presenteren. Zijn beroep is kritiek leveren, dus laten we dat respecteren. Laten wij deliveren. Laten wij de economie herstellen. Met gebabbel redt je dit land niet, met gebabbel breng je geen herstructurering, met gebabbel los je de problemen van het volk niet op”, zei het staatshoofd in een interview op STVS.

Santokhi vindt het jammer dat Ramautarsing steeds kritiek levert, omdat de regering de VES-topper vaker heeft uitgenodigd om mee te helpen. “We hebben hem zo vaak uitgenodigd. Kon yepi unu. Kom op het veld. Maar hij doet het niet”, aldus het staatshoofd.

De president nodigt alle personen die menen van Suriname te houden uit om niet meer op de tribune te blijven zitten, maar ook op het veld te komen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. “In de tweede helft van deze regeerperiode. Kow wroko samen, kow bevorder a eenheid. Maar no go bevorder a gif ini a samenleving. We hebben dat niet nodig”, aldus het staatshoofd.

Santokhi stelt dat in tegenstelling tot de kritiek vanuit de VES-topper, de regering in de afgelopen drie jaren wel heeft laten zien dat er stabiliteit is bereikt, targets zijn gehaald en de economie is gaan groeien.

Volgens de president snapt men niet dat een derde van de totale begroting van de regering gaat naar de aflossing van schulden. “En als er geen schuld was, dan zou die 16 miljard gebruikt kunnen worden voor scholenbouw, asfalt en voor het teruggeven aan de samenleving. Maar den man ne begrijp a san fu a schuld”.