Automobilist slaat over de kop; naakt achter het stuur aangetroffen

Een 38-jarige man sloeg vanmorgen met zijn auto over de kop aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Hij raakte de vangrail en knalde tegen een stroompaal. Volgens de Surinaamse politie werd hij naakt achter het stuur aangetroffen en was hij niet aanspreekbaar.

De politie van Latour kreeg hedenochtend omstreeks 06.45 uur de melding van een voertuig dat over de kop was geslagen. Ter plaatse trof de politie een groen gelakt voertuig van het merk Toyota model Vitz aan. De bestuurder O.G. was niet aanspreekbaar.

De brandweer en ambulance waren reeds aanwezig. Volgens verklaring van omstanders hebben zij het voertuig dat op z’n kop lag, omgekanteld waarna zij meteen de politie inschakelden. Volgens hen zou de man naakt zijn geweest en was er ook een dame in het voertuig, die echter nergens te bekennen was.

Nadat de brandweer de bestuurder uit zijn benarde situatie had bevrijd, werd hij met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het AZP.

De exacte oorzaak van het eenzijdige verkeersongeval is vooralsnog niet bekend. Het betreffende voertuig is hangende het onderzoek door de politie van bureau Livorno in beslag genomen ter herkeuring. Politie bureau Livorno heeft deze zaak in onderzoek.

Familieleden die het voertuig en initialen van de bestuurder herkennen, kunnen contact opnemen met het politie bureau Livorno op het telefoonnummer 481941.