Drie bedrijfspanden aan de Kwattaweg geheel door brand verwoest

Deze drie panden op de hoek van de Kwattaweg en de Grandostraat in Suriname, zijn donderdagavond geheel door brand verwoest. Het gaat om pandnummers 5, 6 en 7 bevestigt brandweervoorlichter Anthony Grootfaam tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Hij zegt dat de melding van de brand omstreeks 22.24u binnenkwam bij de Surinaamse brandweer. Bij aankomst trof de brandweer een uitslaande brand en stond één pand inmiddels in lichterlaaie.

Het gaat om drie aan elkaar grenzende panden, die door verschillende bedrijven gebruikt werden. Één van de panden werd door het bedrijf CHM gebruikt als opslagplaats. Dit pand is volledig afgebrand met verschillende soorten apparatuur zoals koelkasten den airco’s maar ook matrassen.

In een ander pand waren auto’s en oud ijzer opgeslagen. Aan de achterzijde waar de beheerder in een ander pand woonachtig was, heeft het gebouw schroeischade opgelopen.

De beheerder geeft aan dat de brand is begonnen bij pand nummer 5. Hij zag iemand die één van de ruiten van het pand stuk sloeg. Kort daarna constateerde hij brand. Het duurde niet lang voor het vuur oversloeg naar de andere bedrijven.

De beheerder wist verder aan te geven dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De brandweer was omstreeks 01.19u onder controle. Het gaat om de 19e melding van woningbrand in de maand oktober.