Boot feest met Sukru Tiki uit Suriname zaterdag 21 oktober in Rotterdam

De bekende Surinaamse formatie Sukru Tiki is weer in Nederland en komend weekend live te zien in Rotterdam. Op het event ‘Sexy Boat’ dat op zaterdag 21 oktober wordt gehouden, staat de band samen met diverse toppers.

Zo zijn La Rouge, One Man, OG Explosion, Avion Boyz, Orrie en MC Mooky van de partij. Er is ook een speciale surprise act uit Suriname.

De speciale vakantie editie van het feest wordt van 22.00u tot 05.00u gehouden en vindt plaats op een boot. De opstapplaats is Boompjeskade 750 in Rotterdam. Let op de boot vertrekt om 23.00u!

Kaarten zijn online te koop hier via Eventix.