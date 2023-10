Granman Aptuk Noewahe, stamhoofd van de Wayana’s, is zondagavond op 85-jarige leeftijd overleden. Hij wordt vandaag begraven in Apetina, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Noewahe sukkelde geruime tijd met zijn gezondheid. Hij bekleedde vanaf 1976 de functie van stamhoofd.

VIDS condoleert de Wayana gemeenschap en alle nabestaanden met het heengaan van deze traditionele leider.