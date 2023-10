Taxi slaat over de kop en landt weer op vier wielen

Deze taxi is vannacht rond 02.00 uur over de kop geslagen en weer op vier wielen beland op de hoek van de Drambrandersgracht en Johan Adolf Pengelstraat in Suriname.

De chauffeur was alleen in het voertuig. Hij raakte gewond en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder het geval voor elkaar heeft gekregen. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.

De wagen is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd naar de berging.