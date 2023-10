16.000 euro voor start steltlopers-onderzoek in Suriname en op Bonaire

Door de sterke achteruitgang van het aantal steltlopers in het Caribisch gebied, steunt het Dinamo Fonds de Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie Manomet en het Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRN) met een bijdrage van 16.000 euro voor een impuls om het aantal vogeltellingen te vergroten. Hierdoor kunnen voor het eerst in vele jaren ook de duizenden steltlopers langs de kust van Suriname geteld worden. En kunnen ook de tellingen op Bonaire worden uitgebreid langs de gehele kust, waar de steltlopers hun eerste tussenstop maken vanuit Noord-Amerika.

Iedereen weet dat Pino van Sesamstraat een Amerikaanse versie heeft die Big Bird heet. Hij is echter geel maar Pino is blauw omdat de bazen van Sesamstraat niet wilden dat onze Pino exact op Big Bird zou lijken. Wat bij veel mensen niet bekend is dat er in Noord- en Zuid-Amerika vogels leven die identiek zijn aan onze wad- en weidevogels in Nederland; de steltlopers. Zoals; regenwulp, Kanoet, Steenloper drieteenstrandloper en Zilverplevier. Rond deze periode van het jaar zijn op Bonaire en in Suriname duizenden van deze Amerikaanse dubbelganger-steltlopers te vinden. Ze zijn hier neergestreken tijdens hun jaarlijkse trek naar Zuid-Amerika en eten zich onderweg vol op de modderbanken langs de bijna 800 km lange zeekust van Bonaire en Suriname.

Sterk afnemende populaties

In de afgelopen decennia is de populatie van steltlopers langs de Atlantische kust meer dan gehalveerd. De tellingen en onderzoek zijn zeer noodzakelijk om meer inzicht van de huidige status van de steltlopers en hun nodige leefomgeving te krijgen om het tij voor de steltlopers te keren. Door lokale partners en vrijwilligers te trainen wordt capaciteit opgebouwd om steltlopertellingen uit te voeren langs de hele kust van Bonaire (390 km) tijdens het doortrek seizoen (augustus-oktober) om meer inzicht te krijgen in het belang van dit eiland als pleisterplaats tijdens de trek.

In dezelfde periode wordt een simultane telling uitgevoerd langs de kust van Suriname die 385 km telt. “Wij zijn ontzettend geholpen met deze bijdrage waarmee we nu ook de tellingen in Suriname met lokale partners, vrijwilligers en studenten in Suriname kunnen gaan starten en om hier ook de duizenden steltlopers goed in beeld te krijgen en vervolgens deze gegevens kunnen vergelijken met tellingen uit de jaren tachtig en negentig “,aldus Arne Lesterhuis van Manomet.

Mangroven van groot belang

De Amerikaanse verre neven en nichten van onze wad- en weidevogels rusten bij vloed niet op het land maar met name in mangrovebomen. Deze vormen bossen die groeien op de slikgronden langs de lage en vlakke tropische kust, die geen sterke golfslag kent. Mangroven zijn afhankelijk van het warme zeewater dat door de getijden over hun wortels spoelt. Ze zorgen ervoor dat er voedzame modderbanken en kreken aan de kust ontstaan voor vissen en vogels, die hen ook beschutting bieden.

Zowel in Bonaire als in Suriname staan de mangroven onder druk door illegale landbouw, visserij, houtkap, oliewinning en klimaatverandering. Het behoud van de mangroven is van groot belang voor de biodiversiteit en de doortrekkende steltlopers. Het WNF heeft al verschillende mangrove herstelprojecten uitgevoerd op de zes Nederlands Caribische eilanden en Vogelbescherming Nederlandzet zich met organisaties zoals DCNA en Stinapa op Bonaire in voor bescherming van de steltlopergebieden.

De tellingen en de opleiding van de vrijwilligers is inmiddels van start gegaan. “Bij de rangers en de studenten van de universiteit van Suriname is al veel enthousiasme om de voor hun in Suriname nog grotendeels onbekende steltlopers in de komende tijd te gaan onderzoeken. Meerdere studenten hebben zich al aangemeld als vrijwilliger en de eersten zijn opgeleid”, zegt Arne Lestehuis.

De data zullen bijdragen aan het evalueren van de status van steltlopers en hun habitat. Zo kan op termijn de bescherming en het bewustzijn worden vergroot van het belang van het behoud van de kustgebieden en de mangroven. “De impact die Manomet kan maken met dit project is groot, gezien hun jarenlange expertise en uitgebreide netwerk. Door aan versterking en de uitbreiding van steltlopertellingen bij te dragen kan het Dinamo Fonds een goede impuls geven voor het actueel in kaart brengen van steltlopers en hun overwinteringsgebieden” aldus Henk Atze Dijkstra, directeur Dinamo Fonds.

In de komende tijd gaat het fonds zich actief inzetten voor verbinding met partijen die ook in het Caribisch gebied en Suriname het behoud van deze bijzondere steltlopers nastreven om zo op de lange termijn voldoende financiering te kunnen garanderen om de impact van het onderzoek en de tellingen verder te vergoten.