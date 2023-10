Verhoging tarieven bouwvergunning en extra bouwcontrole

Het ministerie van Openbare Werken in Suriname (OW) heeft deze week de nieuwe tarieven voor bouwvergunningen aangekondigd. Ook zal er extra bouwcontrole uitgevoerd worden door de bouwpolitie.

Rakesh Kalisingh, onderdirecteur Bouwkundige Werken, geeft aan dat de huidige bouwregeling sinds 1996 wordt toegepast door het ministerie.”De heffing gaat namelijk in op aanvragen voor nieuwbouwwoningen, zakenpanden, huisaansluitingen en uitbreiden van panden of woningen. De tarieven zullen niet drastisch omhooggaan. Er wordt rekening gehouden met de burgers.

Voor nieuwbouwwoningen tot maximaal 70 vierkante meter is het tarief vastgesteld op SRD 250. Tarieven voor verkavelen zijn nog niet aangepast. Bij een hectare van 10 meter wordt er nog een bedrag van SRD 500 gevraagd. De overige tarieven zijn terug te zien in een tabel op het nieuwe vergunningsformulier”, aldus Kalisingh.

De nieuwe tarieven voor overlopers zijn ook aangepast. De aanvraagkosten zijn vastgesteld op SRD 50. De heffingskosten zijn verhoogd. Voor het plaatsen van duikers bij een inrit tot een maximum van 6 meter breed betaalt men geen heffingskosten. Voor het plaatsen van duikers bij een inrit van meer dan 6 meters voor huishoudens, betaalt men u aanvraagkosten van SRD 50 en heffingskosten van SRD 150 per meter. Indien men groter dan 6 meter commercieel aanvraagt, zijn de aanvraagkosten van SRD 50 en heffingskosten van SRD 500 per meter. Er is nu ook een postservice geïntroduceerd door het ministerie. Indien men de vergunning bezorgd wil krijgen op adres, kost dit SRD 100.

OW-minister Riad Nurmohamed heeft aangegeven dat het ministerie met het nieuwe vergunningenbeleid, duurzaamheid wil stimuleren. Hij zal erop toezien dat de nieuwe vergunningsvoorwaarden worden gehanteerd.

Armand Mohangoo, onderhoofd directoraat Bouw- en Stedenkundige Bouwwerken, zal erop toezien dat de bouwwetten niet worden overschreden. “Er zal gecontroleerd worden als men zich aan de bouwregels houdt, zoals het plaatsen van een bouwvergunningsnummer of te dichtbij bouwen van een schutting”, aldus Mohangoo.