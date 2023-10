‘Okro Bal’ aangehouden voor inbraken in Nickerie

De Recherche van Regio West Suriname (RRW) heeft op vrijdag 16 oktober de verdachte P.K. alias ‘Okro Bal’ tijdens surveillance aangehouden in Nickerie. De man die een bekende drugsverslaafde is, wordt ervan verdacht in de vroege ochtend van die dag de voordeur van een restaurant te hebben open geforceerd, waarna hij zich toegang tot het gebouw verschafte.

De politie van voormelde bureau die het adres aandeed voor onderzoek, trof de buurman H.F. aan die haar voorhield dat hij in de vroege ochtend wakker schrok door een knal die uit de richting kwam van het restaurant tegenover zijn woning aan de A.K. Doerga Sawhstraat. Hij haastte zich naar buiten en zag een manpersoon bij het restaurant.

Bij het zien van de buurman koos de verdachte het hazenpad, achterna gezeten door de man. Op een bepaald moment moest H.F. de achtervolging staken, aangezien de verdachte een scherp voorwerp tevoorschijn haalde en hem daarmee bedreigde.

De eigenaar van het restaurant wendde zich eveneens tot de politie en gaf de wetsdienaren te kennen dat van hem is weggenomen een bluetooth muziekspeler en een trommel inhoudende de dagopbrengst. Ook de buurvrouw L.M. voegde zich bij de politie en hield de wetsdienaren voor dat de verdachte haar autoruit had ingeslagen en daarbij de accu, een krik met bijbehorende sleutel en een wielsleutel heeft buitgemaakt.

Na zijn aanhouding werd de verdachte ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.