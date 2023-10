Mangre doet broodnodige donatie aan Sint Vincentius Ziekenhuis

Parlementariër Reshma Mangre heeft gisteren een broodnodige donatie gedaan aan het Sint Vincentius Ziekenhuis in Suriname. Het gaat om 200 beddenlakens, 200 kussenslopen, 200 kussens en 1.600 latex handschoenen.

De leiding en het personeel waren heel blij met de geste. Naar hun zeggen zijn de ontvangen spullen ‘diamant waard’ en die zullen heel goed gebruikt worden.

De volksvertegenwoordiger heeft eerder reeds 273 beddenlakens, 278 kussenslopen en 200 kussens gedoneerd aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij werkt aan de hand van haar beschikbare budget samen met de donateur ernaar om in de komende periode ook nodige spullen te doneren aan het Regionaal Ziekenhuis Wanica en het Streekziekenhuis Atjoni.

Mangre zegt aan Waterkant.Net ervan bewust te zijn dat haar donatie een druppel op een gloeiende plaat is, maar als volksvertegenwoordiger is het een bescheiden bijdrage die zij levert op weg naar betere tijden. “Ook ik sta erachter dat de gezondheidszorg in het land beter kan en moet en zal ook altijd daarover mijn stem laten horen. Met mijn donaties probeer ik de nood te lenigen”.