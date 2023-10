Meisje (12) beroofd in auto geparkeerd voor kerk

Een 12-jarig meisje is dinsdagavond rond 20.30 uur beroofd in een auto voor een kerk aan de Vergeetmijnietstraat in Suriname. De moeder van de tiener had haar voertuig voor de kerk geparkeerd en was uitgestapt.

De vrouw liep naar de kerk toe en plotseling hoorde ze haar dochter gillen. Ze snelde zich bij haar en zag twee mannen wegrennen met haar tas. Het gaat om twee mannen van wie een gekleed was in een rode trui en de andere in een zwarte trui.

Volgens het meisje hield een van de daders haar in een wurggreep omdat ze weigerde de tas van haar moeder af te staan. Ondanks de tegenstribbeling lukte het de rovers toch de tas te bemachtigen. De buit betreft mobiele telefoons, belangrijke documenten en wat geld.

De politie van Nieuwe Haven kreeg de melding vsn het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.