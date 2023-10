‘Mensen worden doodziek van ernstige brandlucht in Paramaribo-Noord’

De parlementariërs Cheryl Dijksteel (VHP) en Melvin Bouva (NDP) hebben maandag dringende aandacht in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd voor de ernstige brandlucht in Paramaribo-Noord, welke veroorzaakt wordt door de vele grasbranden in het gebied.

Volgens Dijksteel worden de mensen in het gebied er doodziek van. “We weten dat we een verouderde Hinderwet hebben, maar ik vraag van de uitvoering (regering) dat er harder wordt opgetreden tegen degenen die die branden veroorzaken. Want mensen worden er doodziek van”, benadrukte de VHP politica.

Bouva merkte op dat de rookoverlast in Paramaribo-Noord een ramp aan het worden is. Ook hij heeft er last van.

“Ik ben er ziek van geworden en me stem gaat eraan. Dus ik praat niet voor mezelf alleen. Ik doe een dringend beroep dat ernaar gekeken wordt. De minister van Justitie en Politie zit hier. De brandweer zegt niet te kunnen optreden vanwege gebrek aan mogelijkheden. Ik weet niet welke mogelijkheden er ontbreken om je volk te beschermen. Ik vraag dat er alles wordt gedaan dat er wordt opgetreden en dat daar de schade wordt beperkt. En als we hulp van het buitenland of de buurlanden moeten halen, dan moet dat gebeuren. Want het is nu een ramp aan het worden”, aldus de politicus.

In deze extreme droogte moet de brandweer frequent uitrijden voor vuil- en grasbranden. Veel mensen blijven het gras in brand steken. Het is volgens de brandweer van groot belang dat de boete wordt opgevoerd zodat mensen zullen nadenken voordat ze gras of vuil in brand steken.