Politie haalt dief uit kantoorkast in gebouw Sociale Zaken

De verdachte P.C. (42) is op zondag 15 oktober door de politie van bureau Centrum op heterdaad betrapt in het gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Suriname.

Met assistentie van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werd de dief aangehouden en na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie van Centrum kreeg een melding dat er een dief zich in het gebouw van het ministerie bevond en koerste derwaarts voor onderzoek. Ter plaatse aangekomen werd een wachter van het terrein aangetroffen die verklaarde dat de dief nog in het gebouw moest zijn.

De wetsdienaren van bureau Centrum en RBTP stelden een onderzoek in het gebouw en troffen de dief in een kantoorkast aan. Verder bleek dat hij de bedradingen van de brekerkast had doorgesneden.

Bij de voorgeleiding verklaarde de verdachte dat hij niets in het gebouw deed. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de politie van Centrum.