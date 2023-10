Edwards stelt vragen over grond voor bedrijf dat mennonieten zal inzetten voor agrarische productie

NDP-parlementariër Iona Edwards zei maandag in De Nationale Assemblee (DNA) dat de regering in alle stilte 400 hectare grond heeft toegewezen aan een bedrijf dat mennonieten zal inzetten voor de agrarische productie. De politica voerde aan dat zij vaker in het parlement gevraagd heeft naar de exacte locatie waar het pilotproject met de mennonieten zal worden uitgevoerd, maar dat de regering daarop tot nu toe geen antwoord heeft kunnen geven.

Tot haar verbazing heeft zij een beschikking onder ogen gehad waaruit blijkt dat 400 hectare grond in het district Sipaliwini aan het bedrijf Agriculture Reinland NV is toegewezen. Volgens de NDP’er heeft dit bedrijf zich op 10 juli 2023 ingeschreven bij het KKF en heeft binnen twee maanden al een grondbeschikking ontvangen.

Dit, terwijl eigen Srananman’s, waaronder de Inheemsen en tribale volkeren, al tig jaren wachten op hun grondenrechten. “Maar ze krijgen geen millimeter grond. Maar jullie roven onze gronden. Dit is echt te drei-ai. Ik eis dat dit onmiddellijk wordt ingetrokken”, benadrukte de politica.

Edwards zei verder dat zij elke keer van de ongerepte natuur geniet wanneer zij naar Apoera rijdt. Maar haar hart bloedt nu als zij moet denken aan wat deze mennonieten allemaal zullen doen met de gronden in het binnenland.

“De regering praat over 50 gezinnen voor drie jaren, maar we horen getallen als 1.000 gezinnen. Hoe stuur je mensen na drie jaren terug? Regering, ik waarschuw u. U moet me mensen niet doodschieten of opsluiten wanneer ze straks deze drei-ai niet meer aankunnen”, aldus de NDP’er.

President Chan Santokhi zei in juni in het parlement dat de regering na diverse discussies besloten heeft een pilot project uit te voeren. Er is toestemming voor de vestiging van 50 mennonieten families in Suriname. Santokhi zei verder dat de Staat geen grond ter beschikking zou stellen aan de groep. Zij komen ook niet in aanmerking voor grond dat toebehoort aan in stamverband levende gemeenschappen.