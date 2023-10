Binnen een week zeven woningen afgebrand door gras- en vuilbranden; 200 meldingen zondag

Olton Pinas, voorlichter tevens adjunct-hoofdbrandmeester van het Korps Brandweer Suriname (KBS), roept de Surinaamse gemeenschap op om informatie en tips van de brandweer ter harte te nemen. Vanwege de droogte die momenteel heerst, attendeert hij de samenleving op het gevaar van vuilbranden, die voor het gemak worden aangestoken omdat men op een snelle manier af wil van afval.

Een vuilbrand kan echter al gauw overslaan naar een grasbrand, die vervolgens een woningbrand kan veroorzaken. Pinas somt op dat de afgelopen periode binnen een week 7 woningen in de as zijn gelegd vanwege gras- en vuilbrand. “Elke brand is er een te veel”, zegt hij. De brandweervoorlichter merkt ook op dat woningen in brand vliegen doordat kinderen thuis met vuur – aansteker of lucifer – spelen. Pinas adviseert ouders om “kinderen niet op kinderen te laten letten” of in het uiterste geval aanstekers of lucifer zelfs mee te nemen.

Verder spoort hij mensen aan hun woningen tegen brand te laten verzekeren. “Wat je in jaren hebt opgebouwd, verlies je in een paar uur. Brand kan je voorkomen.” Pinas geeft aan dat de brandweer niet stil blijft zitten. Het korps doet onder meer aan community safety, waarbij buurten en scholen worden bezocht. Bij zulke gelegenheden wordt de samenleving – met het oog op de huidige hitte – aangeraden veel te drinken, een hoofddeksel op te zetten en zo nodig een zonnebril tegen de schadelijke ultraviolette stralen van de zon.

De brandweerfunctionaris benadrukt dat het ook verboden is vuil op het erf of langs de straat te verbranden. Rookontwikkeling kan het zicht van weggebruikers belemmeren, dat niet alleen, ook personen die astmatisch zijn, kunnen er last van ondervinden. Pinas constateert landelijk een enorme stijging van het aantal gras- en vuilbranden in de afgelopen 4-5 weken.

Afgelopen zondag zelfs was de piek 200 meldingen op een bepaald moment, waarbij alle brandweervoertuigen moesten uitrukken. De brandweer had de situatie op de meeste plekken onder controle.