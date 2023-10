VIDEO: Brandweer voorkomt erger bij uit de hand gelopen gras- en bosbrand Paramaribo-Noord

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben gisteren een aantal huizen gered bij een uit de hand gelopen gras- en bosbrand bij Surivillage 2. Brandweervoorlichter Harvey Laing bevestigt de actie tegenover Waterkant.Net.

Er was sprake van een enorme rookontwikkeling. Naast bewoners van het gebied had ook het verkeer in de omgeving last ervan. Op sommige plaatsten was er helemaal geen zicht.

De Surinaamse brandweer heeft zijn handen momenteel vol aan gras- en vuilbranden in verschillende delen van het land. Per dag moet er tientallen keren uitgereden worden om dat soort branden te blussen.

In de afgelopen periode zijn er een aantal gras- en vuilbranden zelfs overgewaaid naar woningen die geheel zijn afgebrand. De brandweer doet wederom een beroep op de gemeenschap om geen brand te stichten.

Bekijk hieronder een video van de situatie gisteren bij Surivillage 2: