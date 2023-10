Pick-up knalt tegen ambulance bij verkeersongeval nabij centrum Paramaribo

Bij een verkeersongeval vanmorgen op de kruising van de Keizer- en Pengelstraat in Suriname, is een pick-up tegen een ambulance geknald. De ambulance botste hierdoor achterop een busje.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Op bovenstaande kruising heeft het verkeer over de Pengelstraat voorrang. Of de stoplichten in werking waren, is niet bekend.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Vernomen wordt dat een tweede ambulance werd ingeschakeld om twee gewonden af te voeren.

Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en door een sleepbedrijf afgevoerd. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.