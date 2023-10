Lichaam 70-jarige man in staat van ontbinding aangetroffen in woning

In een woning aan de Gomperstraat in Suriname is vanmorgen het ontzielde lichaam van een man aangetroffen. Vernomen wordt dat het gaat om een alleenstaande 70-jarige man.

Hij was een paar dagen niet gezien, waarna de Surinaamse politie werd ingeschakeld. De politie van Geyersvlijt ging ter plaatse voor onderzoek. Het lichaam werd in staat van ontbinding aangetroffen.

De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.

Het Forensisch Opsporingsteam is op het moment van schrijven ter plaatse voor het sporenonderzoek