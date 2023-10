Vrouw (58) zwaar mishandeld met stuk hout door 63-jarige partner

Een 58-jarige vrouw is donderdagochtend zwaar mishandeld door haar 63-jarige partner aan de Tout Lui Faut Middenweg in Suriname. Ze werd dusdanig bewerkt met een stuk hout, dat zij niet aanspreekbaar was.

Naar verluidt wordt de vrouw regelmatig mishandeld waarvan zij aangifte bij de politie van Houttuin deed. Ze trok de zaak echter steeds in, waardoor haar partner niet vervolgd kon worden door justitie.

Vandaag liep het uit de hand. De vrouw werd rond 09.50u weer mishandeld door de man. Dit gebeurde op een een steenworp afstand van hun woonadres. Tijdens de mishandeling werd de politie door buurtbewoners gealarmeerd., maar de politie van Houttuin kon niet uitrijden omdat zij niet over een dienstvoertuig beschikt.

Uiteindelijk werd de Surinaamse politie door derden opgehaald en afgezet. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De partner is ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.