President installeert granman Glunder als stamhoofd der Aluku’s

President Santokhi heeft afgelopen maandag de granman der Aluku’s, Simeon Glunder officieel beëdigd en geïnstalleerd, op het presidentieel paleis in Suriname. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk en Assembleevoorzitter Marinus Bee waren aanwezig bij de installatie van granman Glunder.

De nieuwbakken granman heeft in het verleden onder andere gewerkt voor de Medische Zending en heeft daarnaast op diverse manieren zijn bijdrage geleverd in het dorp Cottica aan de Lawarivier. President Santokhi: “zijn houding en handelingen zijn een voorbeeld voor anderen en hebben een positieve impact op het welzijn van het volk. In het bijzonder op dat van de dorpelingen en de marroncultuur.”

Als granman heeft Glunder het hoogste gezag over zijn volk. Hij is tevens geestelijk leider en vormt samen met de kapiteins en basja’s van alle lo uit dezelfde Gaan-lo, het traditioneel gezag van de Aluku’s.

Vicepresident Ronnie Brunswijk benadrukte in zijn toespraak het belang van het traditioneel gezag en de erkenning vanuit de overheid. In principe zijn de granman en het college van kapiteins en basja’s bij de uitoefening van hun gezag over hun volk niet onderworpen aan het nationale gezag, een precaire verhouding die op de proef wordt gesteld bij grensoverschrijdende kwesties. Over alle zaken die een etnische marrongemeenschap aangaan, hebben de granman en het college van kapiteins en basja’s beslissingsbevoegdheid. Voor ernstige misdrijven als moord en doodslag worden de autoriteiten in Paramaribo ingeschakeld.

De pas beëdigde granman vroeg de regering om verdere ondersteuning en deed een beroep op alle granmans van de verschillende stammen om te blijven samenwerken. President Santokhi wenste de nieuwbakken granman veel succes toe bij de uitoefening van zijn ambt en zegde hem ook de volledige ondersteuning van de regering toe.