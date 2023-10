Man met schotwond naar SEH; zegt dat hij beroofd is van 28.000 euro

De 29-jarige jarige Kailash K. is maandagmorgen met een ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Hij zou zijn beschoten en heeft een schotwond in zijn been.

De jongeman verklaarde dat hij bij een gewapende roofoverval op de kruising van de Gompertstraat en Lepelaarstraat in Suriname zou zijn beschoten.

Volgens het slachtoffer stopte hij zijn auto op de voormelde hoek. Hij liet zijn wagen niet op slot en begaf zich in het bosschage. Plotseling zag hij een man naar zijn auto lopen. De man maakte vervolgens het portier open, waarna het slachtoffer zich snelde naar zijn wagen.

Toen hij bij de verdachte naderde kwam de dader op hem af. Er ontstond een worsteling tussen hen. Plotseling hoorde het slachtoffer een schot afgaan. Gelijk daarna voelde hij een branderig gevoel aan zijn rechter bovenbeen. Pas toen ontdekte hij dat hij geraakt was door een kogel.

De dader rende met medeneming van een tas waarin het slachtoffer 28.000 euro had bewaard weg. Volgens Kailash zou hij het geld vandaag op de bank storten.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.