Laagbouw woning geheel door brand verwoest

Een laagbouw stenen woning is vanmiddag in het Gangadienproject, gelegen in een zijstraat van de Tout Lui Fautkanaalweg, geheel door brand verwoest.

Anthony Grootfaam, voorlichter van het Korps Brandweer Suriname, zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat het huis bewoond werd door een echtpaar. Ten tijde van de brand waren de bewoners niet thuis.

De buren ontdekten de brand en schakelen de politie in. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond het huis van 10 bij 7 meter in lichterlaaie.

De woning was aangesloten op het netwerk van het Surinaamse energiebedrijf. Het is niet bekend of het huis tegen brand was verzekerd. De oorzaak is nog onbekend.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Houttuin heeft de zaak in onderzoek.