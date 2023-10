Huldeblijk aan Surinaams-Chinese voorouders door fototentoonstelling

Om de geschiedenis van de Surinaamse Chinezen te bewaren voor toekomstige generaties, is besloten om ter gelegenheid van de herdenking van 170 jaar Chinezen in Suriname een fototentoonstelling te organiseren. Grote panelen met afbeeldingen en tekst zijn opgesteld op de begane grond van het monumentale gebouw van Kong Ngie Tong Sang, waar op zaterdag 14 oktober de fototentoonstelling werd geopend.

De expositie is georganiseerd door de Suriname Chinese United Association (SCUA), de overkoepelende organisatie van Chinese verenigingen. Met deze expositie, die plaatsvindt tot 19 oktober, wil de associatie de rijke Chinese geschiedenis en het cultureel erfgoed delen met de gemeenschap.

Tijdens de opening van de expositie sprak SCUA-voorzitter Li Xue Xiong over waardevol historisch materiaal, belangrijke foto’s en documenten die zijn verzameld en samengebracht, zodat ze van generatie op generatie kunnen worden verdergegeven. Hij benadrukte dat de expositie een eerbetoon is aan de aanzienlijke bijdrage die Chinezen hebben geleverd aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname, waarbij ze nu een essentieel deel van de Surinaamse bevolking vormen.

De tentoonstelling met als thema “Eerbetoon aan onze voorouders, gezamenlijk voorwaarts streven” kon volgens de voorzitter niet worden gerealiseerd zonder aanzienlijke steun van de Chinese ambassade, de Nationale Commissie Jubileumjaren 2023 en de Vriendschapsvereniging Suriname-China. Verder sprak hij zijn dank uit aan professor Eric Jagdew van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Gardel Jong A Ten en kunstenaar Wei Nanguan voor hun waardevolle foto’s.

De chargé d’affaires van de Volksrepubliek China, Jia Jinyi, sprak over de diplomatieke relatie tussen China en Suriname. Hij benadrukte de waarde van de foto’s die de historische evolutie van verschillende overzeese Chinese verenigingen en het leven van Chinezen in Suriname gedurende de afgelopen 170 jaar weergeven.

De zaakgelastigde benadrukte dat op dit historische moment, waarin de ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en Suriname in een stroomversnelling is gekomen, overzeese Chinese landgenoten in de toekomst verder zullen integreren in de Surinaamse samenleving en een essentiële rol zullen spelen in diverse sectoren in Suriname.

Voorzitter Jack Uden van de Nationale Commissie Jubileumjaren was verheugd en gaf aan dat het culturele en maatschappelijke karakter duidelijk zichtbaar is voor jong en oud tijdens de tentoonstelling. Het vastleggen van de geschiedenis is volgens hem een leerzaam moment en gaat niet alleen om festiviteiten. Het draait om het bewustwordingsproces onder alle bevolkingsgroepen.

Uden hoopt tot slot dat deze fototentoonstelling ook naar de districten kan worden gebracht, zodat het bewustwordingsproces zich verder kan verspreiden, met name in scholen.