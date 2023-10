Ramdin bezorgd over e-ID-kaartenprobleem; uitgifte noodpaspoorten voor verkiezingen geen oplossing

VHP-parlementariër Harriet Ramdin heeft vrijdag haar bezorgdheid in De Nationale Assemblee (DNA) geuit over de mededeling van BIZA-minister Bronto Somohardjo om eventueel noodpaspoorten uit te geven, indien het tekort aan materiaal voor elektronische identiteitskaarten (e-ID of biometrische ID-kaart) nog niet opgelost wordt voor de Surinaamse verkiezingen in mei 2025.

De oude ID-kaarten zijn geldig tot en met 31 december 2023. De Grondwet en de Kiesregeling zijn vrijdagvond aangenomen met 46 algemene stemmen. Het districtenstelsel is hiermee verruild voor landelijke evenredigheid. Hierdoor kunnen er weer nieuwe verkiezingen in Suriname worden gehouden. De e-ID-kaart is nodig om de stem te kunnen uitbrengen.

Somohardjo zei dat de regering de leverancier sinds vorig jaar heeft betaald voor het materiaal voor 100.000 blanco ID kaarten. Het vooruitzicht was dat deze blanco kaarten in juni 2023 in Suriname zouden zijn. Helaas geeft de leverancier steeds aan dat ze bezig zijn met de productie van deze kaarten. “Een maand eerder kregen we het bericht dat de ID-kaarten eind september in Suriname zouden zijn. Dat is weer niet gebeurd. Van de leverancier is vernomen dat de kaarten waarschijnlijk pas eind oktober zullen arriveren. Mocht dat niet gebeuren, dan gaan wij stappen ondernemen”, zei de BIZA-minister. Aan de andere kant zijn er ruim 4.000 e-ID-kaarten die nog niet zijn afgehaald. Hiervoor zal er vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een intensieve voorlichtingscampagne worden gevoerd om de burgers op te roepen om hun ID-kaarten af te halen.

Ramdin merkte op dat deze benadering van de minister geen zekerheid biedt. Zij deed een beroep op ed regering om weer naar deze kwestie te kijken en met een goed en gedegen plan te komen. “Als we niet in staat zijn om die e-ID-kaarten nu te maken, gaan we wel in staat zijn om zoveel noodpaspoorten uit te geven. Is de regering daartoe wel in staat? Want morgen kan ook aan ons gezegd worden dat er geen materiaal is om de noodpaspoorten te maken. Dus hoe verder?”, aldus de VHP’er.