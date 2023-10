6 km lange Bombaykanaal handmatig schoongemaakt

In een samenwerking tussen het commissariaat van Saramacca en het Onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van LVV, is het 6 km lange Bombaykanaal op de grens tussen de ressorten Calcutta en Tijgerkreek, handmatig schoongemaakt. De medewerkers van LVV kregen technische begeleidng van de medewerkers van het commissariaat.

Deze werkmethode die in verschillende gebieden im het district Saramacca wordt toegepast, leidt tot enorme besparingen op de aanhuur van graafmachines.

Door het ministerie van Openbare Werken is uitgerekend dat het onderhouden van kanalen met graafmachines SRD 150 per strekkende meter kost terwijl het handmatig onderhouden slechts SRD 35 per meter bedraagt. Dit levert de staat een besparing op van SRD 115 per meter.

Voortaan zullen drie werknemers permanent belast worden om het kanaal het heel jaar door schoon te maken. De landbouwgebieden Tijgerkreek-West en een deel van Calcutta ontwateren via het Bombaykanaal in de Saramaccarivier.