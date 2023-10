Meervoudige dief (23) dankzij camerabeelden aangehouden

De 23-jarige verdachte S.D. die verdacht wordt van het plegen van een reeks van diefstallen in woningen, is op dinsdag 10 oktober door manschappen van RBT-Midden aangehouden.

Tijdens een buurtonderzoek werden camerabeelden bezichtigd en werd de verdachte in beeld gebracht.

De meervoudige dief ontving informatie van het vorenstaande en bedreigde in deze een politieambtenaar met de dood en vernieling van de camerabeelden.

De verdachte is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Recherche Midden Suriname is belast met het verder onderzoek.